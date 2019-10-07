В Казани стартует суд над братьями из Башкирии по делу о двойном убийстве

Сегодня Верховный суд РТ приступит к рассмотрению уголовного дела о двойном убийстве пожилой пары в селе Новые Чути Бавлинского района. В этом обвиняют жителей города Октябрьский Башкирии Сергея Груняхина, его брату Вячеславу Кекселю предъявляют лишь кражу авто убитых.



Напомним, погибших убивали жестоко — хозяина дома во сне забили топором, его жену зарезали. Именно след пропавшего автомобиля Renault помог сотрудникам Следкома выйти на подозреваемых братьев и на полицейских в Бавлах, которые инициировали снятие машины с розыска.

По подозрению в получении взяток от перекупщика Renault под стражу заключены замначальника отдела полиции Бавлинского района Алмаз Шакиров и уже уволенные из органов МВД оперативник угрозыска Фанис Салаватов и следователь Ильнур Назмутдинов. С претензиями в свой адрес они не согласны.

Подробно об этом деле «Реальное время» рассказывало в сентябре.