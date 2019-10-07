Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Свой день рождения сегодня президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин нередко проводил день рождения на работе, проводя встречи с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах. Но иногда президент берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей, пишут «Известия».
Накануне своего 67-летия президент побывал в сибирской тайге.ОбществоВласть
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