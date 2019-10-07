Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Фото: Пресс-служба президента России

Свой день рождения сегодня президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин нередко проводил день рождения на работе, проводя встречи с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах. Но иногда президент берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей, пишут «Известия».

Накануне своего 67-летия президент побывал в сибирской тайге.