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Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

04:25, 07.10.2019
Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Фото: Пресс-служба президента России

Свой день рождения сегодня президент РФ Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин нередко проводил день рождения на работе, проводя встречи с иностранными лидерами или участвуя в международных саммитах. Но иногда президент берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей, пишут «Известия».

Накануне своего 67-летия президент побывал в сибирской тайге.

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