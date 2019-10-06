Путин перед днем рождения съездил в тайгу

Незадолго до своего дня рождения президент России Владимир Путин побывал в сибирской тайге. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Песков добавил, что сегодня после полуночи в открытом доступе появится фото- и видеоотчет о поездке.

День рождения Путин отмечает завтра, 7 октября. Российскому лидеру исполняется 67 лет.

