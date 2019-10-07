В соцсети появилось видео инцидента с автобусом в Уфе

Паблик «Инцидент Башкортостан» на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео вчерашнего происшествия с пассажирским автобусом в Уфе.

По словам очевидца, пассажиры сначала услышали шипящий звук, а когда обернулись — в задней части автобуса было открытое пламя.



Другой свидетель сообщил, что в задней части автобуса и прямо перед ними возник столб огня — перед сиденьем загорелся двигатель в полу.

Водитель автобуса открыл двери, и пассажиры в панике начали покидать автобус. При этом один мужчина сломал ногу, а у двоих парней обгорели волосы, брови и ресницы. Чудом не пострадал малыш — коляска, в которой он находился, была перевернута.

Между тем ранее МЧС Башкортостана сообщило, что пожарные не обнаружили признаков возгорания. По версии министерства, хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке произошtл без последующего горения.