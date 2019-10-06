В автобусе в Уфе произошел взрыв в моторном отсеке, пострадали трое
Сегодня в МЧС по Башкирии поступило сообщение о горящем автобусе 51-го маршрута на остановке «Театр кукол».
Прибывшие пожарные не обнаружили признаков возгорания. Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без последующего горения.
Погибших в результате инцидента нет, пострадали трое — как подчеркивают в пресс-службе регионального МЧС, причиной травм стала резкая остановка автобуса. Всего в салоне находились 35 человек, в том числе 10 детей.
Напомним, сегодня в Башкирии в результате лобового столкновения легковушек пострадали семь человек.
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