В автобусе в Уфе произошел взрыв в моторном отсеке, пострадали трое

Фото: ГУ МЧС РФ по Башкирии

Сегодня в МЧС по Башкирии поступило сообщение о горящем автобусе 51-го маршрута на остановке «Театр кукол».

Прибывшие пожарные не обнаружили признаков возгорания. Установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без последующего горения.

Погибших в результате инцидента нет, пострадали трое — как подчеркивают в пресс-службе регионального МЧС, причиной травм стала резкая остановка автобуса. Всего в салоне находились 35 человек, в том числе 10 детей.

Напомним, сегодня в Башкирии в результате лобового столкновения легковушек пострадали семь человек.

