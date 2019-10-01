Хабиров поручил разобраться в истории убийства щенков подростками

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение и.о. вице-премьера правительства Ленаре Ивановой разобраться в резонансной истории убийства новорожденных щенков группой подростков.

«Понятно, что сейчас кто-то просит линчевать, кто-то еще что… Наша задача какая? Наша задача — понять, почему это произошло. И как сделать так, чтобы таких фактов не было. Видите, мы чуть было упустим, и сразу такая беда происходит... Посмотрите, но в то же время не надо сейчас устраивать судилище и требовать бог знает что», — цитирует главу региона ГТРК «Башкортостан».

Ранее в Башкирии разместили петицию с просьбой наказать подростков, взорвавших собаку и щенков петардами. Инцидент произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии. В петиции отмечается, что о жестокой расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники и рассылали одноклассникам. Также известно, что они угрожали своим одноклассникам, «если кто-то проболтается».

На момент публикации заметки петицию подписали более 27 тыс. человек.