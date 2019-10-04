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Instagram запустил мессенджер для «близких друзей»

00:39, 04.10.2019
Instagram запустил мессенджер для «близких друзей»
Фото: newsroom.fb.com

Instagram официально запустил во всем мире отдельное приложение для обмена сообщениями Threads. В нем можно общаться только со списком «близких друзей». Приложение также позволяет создавать групповые чаты и статусы.

После установки Threads сообщения от «близких друзей» продолжат отображаться и во вкладке Direct, сообщает пресс-служба Facebook.

О тестировании Threads «Реальное время» рассказало в августе. За несколько месяцев до этого Instagram прекратил работу над отдельным приложением для обмена сообщениями Instagram Direct.

ТехнологииОбщество
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