Димитрис Прифтис: «УНИКСу пока не удается играть в более командный баскетбол»

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу команды в первом домашнем матче сезона против «Астаны» (81:72).

— Я поздравляю своих игроков с победой в первом матче Единой лиги ВТБ. Похоже, сезон будет тяжелым, все команды весьма конкурентоспособны. По этой игре можно сказать, что у нас правильный подход к защите и к игре в начале матча. Нам нужно продолжать в том же темпе на протяжении всей игры, но у нас случались потери концентрации. Меня беспокоит то, что пока не получается играть в более командный баскетбол, больше двигать мяч и действовать агрессивнее в атаке.

Когда свистят и дают фолы, то игроки инстинктивно начинают играть менее агрессивно в защите. Но такая игра лишает нас преимущества, мы должны действовать лучше. В чем лучше Манцарис? Он пока только адаптируется к новой команде, но у него есть свои плюсы, в отличие от Хенри. Ему нужно лишь привыкнуть к российской лиге.

Сколько я готов дать новичкам времени на адаптацию? Это не вопрос времени, мы уже сейчас должны быть готовы к сезону. Но это, к сожалению, требует времени на втягивание. К тому же у нас на площадке играют 5 игроков из 12, я не могу дать всем сразу выйти. Но я уважаю баскетболиста, даже если он сыграет 1 минуту. Вот, например, сегодня Кощеев завершал матч. Для меня его игра значит очень многое, он внес свой вклад в победу. Очень легко увидеть набранные очки Макколлума, но тяжело заметить вклад других. Того же Сергеева. Или Манцариса, который серьезно осложнял игру соперника. И Джамар набрал 9 подборов. Есть, конечно, и отрицательные моменты, над которыми надо еще работать, — сказал Прифтис.