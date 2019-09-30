В Башкирии зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ

Эпидемический порог по ОРВИ в Башкирии превышен на 15%, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

Рост заболеваемости она объяснила сезонным фактором и заверила, что в ближайшее время сезонный рост должен приостановиться.

— В прошлом году гриппом переболело шесть процентов населения республики, была средней интенсивности не очень активная эпидемия. В этом году ожидаем уровень заболеваемости в этих же пределах. Ожидаем эпидемию гриппа с января по март, — приводит слова Перминой «Башинформ».

Напомним, всероссийская прививочная компания против гриппа стартовала 4 сентября. В этом году в России планируется привить не менее 45% населения.

