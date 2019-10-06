Ученые назвали самые безопасные страны в случае конца света из-за эпидемии

Ученые Университета Отаго (Новая Зеландия) составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае вызванного мировой эпидемией апокалипсиса.

Как заявляет один из авторов исследования — профессор Ник Уилсон, сейчас уровень развития биотехнологий позволяет создать болезнь, которая способна привести к гибели человечества. В случае ее бесконтрольного распространения шансы выжить на континенте приближаются к нулю. Наоборот, оказавшись на изолированном острове, человек может повысить шансы на выживание. Однако в рейтинге учитывалась и ситуация внутри этих стран — в частности, обеспеченность ресурсами, передает издание ScienceAlert.

Поэтому, по мнению исследователей, самыми безопасными являются Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Также в перечень входят Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.

В этом году также публиковалось исследование, посвященное сценариям зомби-апокалипсиса. Тогда ученые пришли к выводу, что человечество может быть спасено.