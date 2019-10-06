Военный прокурор Самары призвал не пользоваться услугами сомнительных фирм для освобождения от военной службы

Военный прокурор Самарского гарнизона Олег Лазуткин объяснил родителям, что лучше обращаться за разъяснением причин, по которым ребенок может быть освобожден от военного призыва, в органы военной прокуратуры.

«В интернете, если поискать, можно найти объявления от фирм, предлагающих законное освобождение от призыва. Как правило, такими объявлениями занимаются откровенные мошенники. Лично я предлагаю обращаться не в сомнительные фирмы, а в органы военной прокуратуры за разъяснением о наличии оснований для освобождения от призыва по конкретной причине», — передает «Интерфакс-Поволжье» слова прокурора.

Он подчеркнул, что документы, выданные такими фирмами, всегда поддельные.

Лазуткин отметил, что в рамках осеннего призыва 2019 года прокуратура будет уделять особое внимание в том числе соблюдению санитарных норм, организации питания, а также безопасности личных данных призывников.

Ранее сообщалось, что в октябре — декабре 2019 года в Республике Татарстан подлежат вызову на призывные комиссии около 18 000 человек. Подлежат отправке в войска около 3 500 человек.