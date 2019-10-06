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Военный прокурор Самары призвал не пользоваться услугами сомнительных фирм для освобождения от военной службы

11:35, 06.10.2019
Военный прокурор Самары призвал не пользоваться услугами сомнительных фирм для освобождения от военной службы
Фото: realnoevremya.ru

Военный прокурор Самарского гарнизона Олег Лазуткин объяснил родителям, что лучше обращаться за разъяснением причин, по которым ребенок может быть освобожден от военного призыва, в органы военной прокуратуры.

«В интернете, если поискать, можно найти объявления от фирм, предлагающих законное освобождение от призыва. Как правило, такими объявлениями занимаются откровенные мошенники. Лично я предлагаю обращаться не в сомнительные фирмы, а в органы военной прокуратуры за разъяснением о наличии оснований для освобождения от призыва по конкретной причине», — передает «Интерфакс-Поволжье» слова прокурора.

Он подчеркнул, что документы, выданные такими фирмами, всегда поддельные.

Лазуткин отметил, что в рамках осеннего призыва 2019 года прокуратура будет уделять особое внимание в том числе соблюдению санитарных норм, организации питания, а также безопасности личных данных призывников.

Ранее сообщалось, что в октябре — декабре 2019 года в Республике Татарстан подлежат вызову на призывные комиссии около 18 000 человек. Подлежат отправке в войска около 3 500 человек.

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