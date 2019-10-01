Из Татарстана на службу в армию отправятся около 3,5 тысячи человек

В октябре — декабре 2019 года в Республике Татарстан подлежит вызову на призывные комиссии около 18 000 человек. Подлежит отправке в войска около 3 500 человек. Об этом сообщил военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин на брифинге.



Начать отправление призывников планируется с 22 сентября.

Планируется, что в сухопутные войска отправятся 36% от призывников, в Военно-морской флот — 15%, в ракетные войска стратегического назначения — 13%, в Воздушно-космические силы — 11%, в войска Национальной гвардии — 9%, в Воздушно-десантные войска и части специального назначения — 8%, в Главное управление Министерства обороны — 3%,в другие подразделения — 5%.

Количество призывников с весеннего призыва в Татарстане остается неизменным.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ разработали более жесткие правила призыва в армию. Согласно им призывать на срочную воинскую службу будут также граждан без прописки и проживающих не по месту прописки. Ожидается, что поправки в законодательство вступят в силу в конце текущего года.

