Эксперты объяснили, почему ипотека на Дальнем Востоке может привлечь инвесторов из Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Эксперты объяснили «Реальному времени», может ли ипотека на Дальнем Востоке привлечь инвесторов из Татарстана. Они привели плюсы и минусы покупки жилья в отдаленной части России.

Ранее Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики опубликовало условия, по которым можно стать участником льготной ипотеки под 2%. Оформить ипотеку смогут как получатели «дальневосточного гектара», так и покупатели квартиры в новостройке. Размер кредита — до 6 млн рублей, срок — до 20 лет.

По мнению опрошенных интернет-газетой экспертов, ничего заманчивого в покупке жилья в регионе, откуда идет отток населения, нет. Заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов отметил, что вряд ли инвесторы из средней полосы России будут покупать новостройки в России.

Генеральный директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова подчеркнула, что таким образом хотят привязать молодежь к региону, однако проблемой здесь является не дороговизна квартир, а отсутствие хорошей жизни, высоких зарплат и так далее. Она считает вложение в недвижимость Дальнего Востока рискованным.

Однако некоторые эксперты нашли заманчивой льготную ставку и допускают заинтересованность инвесторов в покупке жилья.

Подробнее о том, будет ли интересна ипотека татарстанским инвесторам и можно ли получить выгоду от таких вложении, — в материале «Реального времени».

