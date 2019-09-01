США нанесли авиаудар по Сирии в нарушение договоренностей с Турцией и Россией

США нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб.

Это произошло, несмотря на то, что с 6.00 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. За время перемирия, как предполагалось, мирные граждане должны были покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

В результате удара США есть многочисленные жертвы и разрушения. В США заявили, что при ударе был уничтожен пункт управления террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна может освободить удерживаемых террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в случае, если Европа откажется их забирать. По его словам, США удерживают «тысячи боевиков» ИГ.