В ДТП около озера Лебяжье в Казани пострадал ребенок

Вчера в результате серьезного ДТП около озера Лебяжье в Казани пострадал девятилетний ребёнок.

«Вчера днем на улице Горьковском шоссе около дома №3 города Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей «Фольксваген», «Ниссан» и «Чери»», — сообщила муниципальная служба полка ДПС Казани в своем инстаграм-аккаунте.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена», не выбрав безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с «Ниссаном», который от удара отбросило на отбойник. Также с «Ниссаном» совершил столкновение «Чери», который ехал с ним в одном направлении.

«Фольксваген» выбросило на разделительный отбойник. В результате ДТП пострадал ребенок 2010 года рождения, предварительный диагноз — черепно-мозговая травма.

Позднее под Самарой в результате ДТП погибли три человека.