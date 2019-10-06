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В ДТП около озера Лебяжье в Казани пострадал ребенок

05:06, 06.10.2019
В ДТП около озера Лебяжье в Казани пострадал ребенок
Фото: ru.m.wikipedia.org/ Кирмос

Вчера в результате серьезного ДТП около озера Лебяжье в Казани пострадал девятилетний ребёнок.

«Вчера днем на улице Горьковском шоссе около дома №3 города Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей «Фольксваген», «Ниссан» и «Чери»», — сообщила муниципальная служба полка ДПС Казани в своем инстаграм-аккаунте.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена», не выбрав безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с «Ниссаном», который от удара отбросило на отбойник. Также с «Ниссаном» совершил столкновение «Чери», который ехал с ним в одном направлении.

«Фольксваген» выбросило на разделительный отбойник. В результате ДТП пострадал ребенок 2010 года рождения, предварительный диагноз — черепно-мозговая травма.

Позднее под Самарой в результате ДТП погибли три человека.

Происшествия Татарстан
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