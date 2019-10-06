Под Самарой в результате ДТП погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения внедорожника «Нива» и двух КАМАЗов на трассе в Самарской области.

ДТП произошло вчера вечером на 93-м километре трассы Самара — Ульяновск, сообщает «РИА Новости».

По информации ГУМВД, по неустановленной причине автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом, в результате чего машину отбросило на ее полосу, где она столкнулась с еще одним КАМАЗом, рассказали агентству в пресс-службе министерства.

По факту ДТП проводится проверка.

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