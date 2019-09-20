Руководителям челнинских предприятий рекомендовали повысить зарплаты

Руководителям 59 предприятий Набережных Челнов рекомендовано повысить заработную плату до величины минимального потребительского бюджета, который во II квартале текущего года составил 15,8 тыс. рублей. В причинах низкого уровня заработной платы разбиралась межведомственная комиссия с участием прокурора города Дмитрия Ерпелева. Повысить зарплату рекомендовано в соответствии с п. 3.2 Территориального соглашения о социальном партнерстве между исполкомом города, Федерацией профсоюзов и работодателями на 2018—2021 годы.

Помимо этого, с руководителями 21 предприятия проведена разъяснительная беседа о правах и свободах граждан предпенсионного возраста и сохранении их занятости.

На территории Татарстана с 1 января 2019 года в организациях внебюджетного сектора установлена минимальная заработная плата в размере 12 тыс. рублей в месяц. Руководители, допустившие нарушение трудового законодательства, привлекаются к административной ответственности, напоминает Управление информационной политики и по связям с общественностью администрации автограда.

Ранее стало известно, что к концу этого года Минтруд намерен снизить число бедных россиян на 4 млн человек.