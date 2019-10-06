В Лениногорском районе прошел I чемпионат Татарстана по борьбе на лошадях

Близ деревни Верхний Каран на территории конного дворика «Алмакай» состоялся I чемпионат РТ по национальному виду спорта «аударыш» (борьба на лошадях). В нем приняли участие борцы по четырем весовым категориям из Тукаевского, Азнакаевского, Актанышского, Ютазинского, Бугульминского, Сабинского, Рыбно-Слободского и Лениногорского муниципальных районов.

Согласно правилам состязаний, два наездника атакуют друг друга с целью стянуть соперника с лошади. При этом тянуть можно только за полотенце, привязанное к поясу борца. В «аударыш» важно правильно сидеть и уметь держаться на лошади, передает пресс-служба мэрии Лениногорского муниципального района.

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