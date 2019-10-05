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В Уфе рассказали, когда заработает фонтан «Танцующие журавли»

16:45, 05.10.2019
В Уфе рассказали, когда заработает фонтан «Танцующие журавли»
Фото: ufacity.info

Фонтан «Танцующие журавли», один из наиболее известных объектов в Уфе, снова заработает в День города, 12 июня 2020 года. Его закрыли на ремонт более 10 лет назад.

О планах по запуску фонтана в следующем году строители доложили сегодня главе республики Радию Хабирову, передает «Башинформ».

В мае этого года стало известно, что фонтан «Танцующие журавли» в Уфе установят в новом сквере «Дубки» за городским дворцом культуры на проспекте Октября. Рядом с фонтаном будет прогулочная парковая зона, детские и спортивные площадки, а также зона общепита.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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