Жителя Бугульмы осудили за незаконное хранение боеприпасов

Бугульминским городским судом Татарстана рассмотрено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли минувшим летом в доме мужчины 119 патронов калибра 5,6 мм, которые он незаконно хранил без цели сбыта.

Согласно заключению эксперта, все обнаруженные патроны относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы, пишет «Бугульминская газета».

Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении боеприпасов и назначил подсудимому наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

В прошлом месяце в Казани задержали стрелявшего из охотничьего ружья в воздух парня.