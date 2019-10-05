Ученые смоделировали сценарий ядерной войны в 2025 году

Американские ученые смоделировали возможный ход ядерной войны между Индией и Пакистаном. Согласно этой модели, конфликт может произойти в 2025 году.

К этому времени, по оценке ученых, в распоряжении каждой из стран окажется не менее 400 единиц ядерного вооружения мощностью до 100 килотонн каждая. Если Индия нанесет удар примерно сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать 150.

В случае такого обмена ядерными ударами в течение недели погибнет до 125 млн человек. Кроме того, ядерная война приведет к глобальному похолоданию: десятки миллионов тонн сажи от взрывов поднимутся в атмосферу и будут поглощать солнечный свет. Также на планете будет выпадать на 15—30% меньше осадков.

На откат к прежним температурам уйдут десятки лет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на авторов исследования.

Напомним, что в 2019 году происходили обострения в конфликте между Индией и Пакистаном: в частности, в феврале пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии.