Соцсети: под Казанью перевернулся груженый щебнем «КАМАЗ»

На Оренбургском тракте, по направлению к выезду из Казани в сторону Борового Матюшино, перевернулся грузовик КАМАЗ, перевозивший щебень. Фотографии и видео последствий аварии появились в социальных сетях.

На фотографиях видно, что в результате аварии машина улетела на обочину дороги. При этом на выложенных видео заметно, что авария, тем не менее, спровоцировала затор на дороге.

Напомним, на этой неделе на дороге в казанский аэропорт столкнулись грузовик и микроавтобус — грузовик также при этом рассыпал по дороге содержимое кузова.