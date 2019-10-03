Соцсети: на дороге в аэропорт Казани перевернулся грузовик с навозом

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Сегодня на дороге, ведущей в казанский аэропорт, столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии грузовик перевернулся.

Видеозапись последствий аварии появилась сегодня в социальных сетях. На записи видно, что после аварии содержимое кузова грузовика (как пишут очевидцы, это был навоз) рассыпался по всей трассе. ДТП произошло якобы из-за того, что один из участников аварии попытался развернуться через двойную сплошную.

Микроавтобус при этом также серьезно пострадал: удар пришелся на водительскую дверь. Сообщается как минимум об одном пострадавшем.

Напомним, на этой неделе в соцсети появилось видео аварии в Альметьевске: там грузовик «Газель» попытался проскочить на красный свет и перевернулся от столкновения с легковым автомобилем.

