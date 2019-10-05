Сотни человек в Риге вышли на акцию против ликвидации русских школ

Сотни человек в субботу участвуют в организованном Русским союзом Латвии (РСЛ) шествии в защиту образования на русском языке. Шествие проходит от Ратушной площади до здания правительства республики.

Собравшиеся несли в руках плакаты «Нашим детям — наши школы!», «Мы не согласны!», «Нет ассимиляции!» и другие, передает ТАСС.

Акция связана с тем, что на минувшей неделе правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Кроме того, с 1 сентября в Латвии вступили в силу положения, согласно которым для детей от 5 лет основным инструментом общения в саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России. Также в Латвии с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

