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Сотни человек в Риге вышли на акцию против ликвидации русских школ

15:19, 05.10.2019 3
Сотни человек в Риге вышли на акцию против ликвидации русских школ
Фото: ru.wikipedia.org / Xil

Сотни человек в субботу участвуют в организованном Русским союзом Латвии (РСЛ) шествии в защиту образования на русском языке. Шествие проходит от Ратушной площади до здания правительства республики.

Собравшиеся несли в руках плакаты «Нашим детям — наши школы!», «Мы не согласны!», «Нет ассимиляции!» и другие, передает ТАСС.

Акция связана с тем, что на минувшей неделе правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Кроме того, с 1 сентября в Латвии вступили в силу положения, согласно которым для детей от 5 лет основным инструментом общения в саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России. Также в Латвии с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    Не может быть !!! как все знакомо ! пока к счастью не в таких масштабах но тенденция однако !
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  • Анонимно 05 окт
    Ну, пару часов и школе и разговорный язык дома, разве не достаточно ?
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  • Анонимно 06 окт
    В Латвии более 250 000 русскоязычных, а на акцию вышли, хорошо если пару сотен человек. Сказать почему?
    Те, кто якобы защищают интересы русскоязычного населения страны, откровенные проходимцы. Русская община Латвии, не раз и не два обожглась на их туповатых действиях, когда движуху создавали ради самого действия, да и то, больше для привлечению инвестиций от "заинтересованных" сторон.
    Такие как Жданок, Линдерман и иже с ними, тоже хотят сытно кушать, а значит надо создавать видимость борьбы и собственной значимости.
    По факту, эти деляги от политики, за десятилетия их "самозабвенной" борьбы с режимом, не сделали ни чего из того, о чём трещат на своих сборищах.
    Выражаясь иносказательно, это "попы Гапоны" современного разлива.
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