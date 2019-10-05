Сотни человек в Риге вышли на акцию против ликвидации русских школ
Сотни человек в субботу участвуют в организованном Русским союзом Латвии (РСЛ) шествии в защиту образования на русском языке. Шествие проходит от Ратушной площади до здания правительства республики.
Собравшиеся несли в руках плакаты «Нашим детям — наши школы!», «Мы не согласны!», «Нет ассимиляции!» и другие, передает ТАСС.
Акция связана с тем, что на минувшей неделе правящая коалиция в Латвии поддержала полный переход всего образования в стране на государственный язык. Кроме того, с 1 сентября в Латвии вступили в силу положения, согласно которым для детей от 5 лет основным инструментом общения в саду станет латышский язык, если это не занятия по культуре России. Также в Латвии с начала 2019 года введен запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.
комментарии
Те, кто якобы защищают интересы русскоязычного населения страны, откровенные проходимцы. Русская община Латвии, не раз и не два обожглась на их туповатых действиях, когда движуху создавали ради самого действия, да и то, больше для привлечению инвестиций от "заинтересованных" сторон.
Такие как Жданок, Линдерман и иже с ними, тоже хотят сытно кушать, а значит надо создавать видимость борьбы и собственной значимости.
По факту, эти деляги от политики, за десятилетия их "самозабвенной" борьбы с режимом, не сделали ни чего из того, о чём трещат на своих сборищах.
Выражаясь иносказательно, это "попы Гапоны" современного разлива.