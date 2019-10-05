ДТП в Казани спровоцировало пробку из трамваев
В Казани на пересечении улиц Айдарова и Лукина в Авиастроительном районе трамвай столкнулся с легковым автомобилем.
Авария спровоцировала затор на трамвайной линии — на фотографиях в социальных сетях видно, что за попавшим в аварию на рельсах встали еще как минимум четыре трамвая.
В комментариях пользователи сообщают, что на этом перекрестки аварии с участием трамваев часто приводят к пробкам — один из комментаторов пишет, что сегодняшний случай стал третьим за неделю.
Напомним, накануне массовое ДТП спровоцировало затор на въезде в Казань.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым