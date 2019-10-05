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ДТП в Казани спровоцировало пробку из трамваев

14:20, 05.10.2019
ДТП в Казани спровоцировало пробку из трамваев
Фото: instagram.com/region116.dtp.official/

В Казани на пересечении улиц Айдарова и Лукина в Авиастроительном районе трамвай столкнулся с легковым автомобилем.

Авария спровоцировала затор на трамвайной линии — на фотографиях в социальных сетях видно, что за попавшим в аварию на рельсах встали еще как минимум четыре трамвая.

В комментариях пользователи сообщают, что на этом перекрестки аварии с участием трамваев часто приводят к пробкам — один из комментаторов пишет, что сегодняшний случай стал третьим за неделю.

Напомним, накануне массовое ДТП спровоцировало затор на въезде в Казань.

Происшествия Татарстан
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