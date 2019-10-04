Массовое ДТП спровоцировало затор на въезде в Казань

На Горьковском шоссе по направлению движения в Казань произошло ДТП с участием не менее четырех машин. Авария спровоцировала затор на въезде в город.

Видеозапись последствий аварии появилась сегодня в социальных сетях, на ней видно, что машины почти полностью блокировали проезд. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора составляет не менее двух километров.

Участниками аварии стали не менее трех легковых автомобилей, при этом один из них в результате вылетел на металлическое ограждение. Очевидцы также сообщают о съехавшем с дороги грузовике.