Путин призвал женщин совмещать карьеру и семью
Президент России Владимир Путин посоветовал россиянкам не бояться совмещать карьеру и семью. По его словам, и то и другое необходимо.
«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому то, что сейчас статистика дает — что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 до 31 года — это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что приоритеты немножко меняются вообще у молодых людей и у женщин в частности», — сказал он.
Путин подметил, что понимает сложность такого совмещения и предположил, что многие женщины воспримут его слова скептически. «Но вы знаете, я пришел к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается», - передает «РИА Новости» слова главы страны.
Ранее Путин призвал не выставлять Украину в плохом свете на телевидении.ОбществоВластьТехнологииМедиа
комментарии
2. этита коровы рожают 25% элита, 50% хорошие, 25 % плохие, то есть ремонт молочного стада на 100% занимает около СЕМИ лет. То есть если Вам говорят, что за срок, на который избирают (пять лет) приятель решит вопрос с молоком, значит он врёт. Это во Франции Президент на семь лет, а у нас токо шесть..
3. это к тому, что мужики сначала обязаны и должны создать условия э, а потом давать указания. Понятно, что есть публика, которая не знает, что для того, чтобы раздеть женщину, надо сначала е одеть...