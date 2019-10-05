Путин призвал женщин совмещать карьеру и семью

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянкам не бояться совмещать карьеру и семью. По его словам, и то и другое необходимо.

«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы. Поэтому то, что сейчас статистика дает — что возраст наших невест в России немножко подрос, стал где-то от 20 до 31 года — это говорит о некоторых изменениях в обществе, о том, что приоритеты немножко меняются вообще у молодых людей и у женщин в частности», — сказал он.

Путин подметил, что понимает сложность такого совмещения и предположил, что многие женщины воспримут его слова скептически. «Но вы знаете, я пришел к одному очень простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается», - передает «РИА Новости» слова главы страны.

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