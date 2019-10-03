Путин призвал не выставлять Украину в плохом свете на телевидении

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину и украинский народ нельзя выставлять в невыгодном свете на российском телевидении.

«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы […] выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ без всякого преувеличения в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, не о народе», — приводит слова российского лидера RT.

Соответствующее заявление Путин сделал в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Путин также дал оценку выступлению в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

