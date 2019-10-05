В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас укусить

В МЧС рассказали, что агрессивную собаку, которая собралась на вас напасть, можно сбить с толку командами.

Если собака готова напасть, нужно остановиться и твердым голосом отдать ей команды: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». Иногда от серии команд животное может растеряться и отступить.

Для защиты от злой собаки можно использовать зонтик, палки или подвернувшийся камень метнуть в животное, в то же время отступать ближе к укрытию, призывая на помощь окружающих, отметили спасатели.

Если собака никак не реагирует, то по возможности нужно обмотать плащом или пиджаком предплечье и руку, выставить ее вперед и спровоцировать собаку на укус, после чего бить ее по верхней челюсти. Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык.

Если животное все же укусило, следует промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, края смазать йодом и наложить чистую повязку. Если собака не бродячая, следует выяснить у ее хозяев, привито ли животное от бешенства.

После укуса надо немедленно обратиться в ближайший травмпункт и поставить в известность о случившемся полицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки, заключили в МЧС, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными, с января по август обратились 8,4 тыс. жителей республики (показатель на 100 тыс. населения — 225,09). Это на 2,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

