Стало известно, во сколько обойдется родителям День учителя

Средние траты на поздравление классного руководителя составят 2,6 тысячи рублей в среднем по России и 3,1 тысячи рублей в Москве.

Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного порталом SuperJob. В нем приняли участие тысяча родителей школьников из 186 населенных пунктов всех округов страны.

Самым популярным подарком для учителей по-прежнему остаются букет цветов и конфеты.

Чаще всего на поздравление учителя родительские комитеты выделяют от 1 до 3 тысяч рублей — такой диапазон назвали 27% опрошенных родителей. В сумму до тысячи рублей уложились 24% опрошенных.

Готовы потратить на подарок от 3 до 5 тысяч рублей 10% респондентов. По словам каждого двадцатого родителя (5%), на подарок классному руководителю в этом году истратили от 5 до 10 тысяч рублей. Бюджет более 10 тысяч рублей озвучили 3% опрошенных.

По словам 6% родителей, в классах их детей не принята практика коллективного поздравления классного руководителя.

Напомним, ранее было названо имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года — 2019».