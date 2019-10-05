Участковый в Уфе осужден за взятку от нелегального мигранта

Бывший участковый полиции в Уфе признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установлено следствием и судом, в июне 2018 года участковый, выявив незаконное пребывание иностранного гражданина на территории России с начала 2017 год, предложил иностранцу передать ему 50 тыс. рублей, а взамен пообещал вернуть его паспорт и не привлекать к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Наказание предусматривает наложение штрафа и выдворение нелегального мигранта за пределы России.

Иностранец согласился передать полицейскому требуемую сумму. Однако в тот же день обратился с заявлением на участкового в правоохранительные органы.

Сразу после передачи первой части оговоренной суммы в 30 тыс. рублей участковый был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии, сообщает СУ СК РФ по РБ.

По результатам служебной проверки участковый уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три с половиной года с испытательным сроком на три года и запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Ранее стало известно, что башкирский МУП брал деньги за бесплатные услуги.