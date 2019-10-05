За последнюю неделю на дорогах Башкортостана произошло девять аварий с участием пассажирского автотранспорта

Фото: 02.мвд.рф

За последнюю неделю на дорогах Башкирии зарегистрировано девять аварий с участием пассажирского автотранспорта. В них пострадали 10 человек.

За этот же период сотрудниками ГИБДД проверено 1 150 автобусов, выявлено порядка 660 нарушений, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Так, 83 водителя допустили нарушения правил перевозки пассажиров, 13 проехали на запрещающий сигнал светофора, 14 не предоставили преимущества пешеходам, нарушили правила маневрирования — 171, разговаривали по телефону за рулем — 8.

Кроме того, выявлено 20 фактов управления автобусами с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена. За неисправности рулевого управления или тормозной системы 11 автобусов помещено на спецстоянки.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Башкирию поступят 72 НЕФАЗа и 35 ЛиАЗов.