Александр Беленов — лучший игрок ФК «Уфа» в сентябре

На официальном сайте «Уфы» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока клуба в сентябре.

Безоговорочную победу в голосовании одержал вратарь Александр Беленов. Голкипер набрал 50 процентов от всех голосов.

В сентябре Беленов сыграл во всех четырех матчах команды, не пропустив в них ни разу.

Отметим, что в июле и августе лучшим был признан полузащитник Данил Фомин.