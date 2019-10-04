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Александр Беленов — лучший игрок ФК «Уфа» в сентябре

21:36, 04.10.2019
Александр Беленов — лучший игрок ФК «Уфа» в сентябре
Фото: vk.com/ufafc

На официальном сайте «Уфы» завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока клуба в сентябре.

Безоговорочную победу в голосовании одержал вратарь Александр Беленов. Голкипер набрал 50 процентов от всех голосов.

В сентябре Беленов сыграл во всех четырех матчах команды, не пропустив в них ни разу.

Отметим, что в июле и августе лучшим был признан полузащитник Данил Фомин.

СпортФутбол Башкортостан
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