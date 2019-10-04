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Инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%

20:52, 04.10.2019
Инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%
Фото: realnoevremya.ru

Министерство экономического развития России ожидает в октябре инфляцию на уровне 0,1—0,2%. К концу года она может замедлиться до 3,2%, говорится в докладе министерства «Картина инфляции. Октябрь 2019 года».

По итогам года инфляция ожидается на уровне в 3,7—3,8%. При этом в Минэкономразвития считают, что текущая инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса, добавляет ТАСС.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели для снижения инфляции.

АналитикаЭкономика
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