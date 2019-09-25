Путин заявил, что Центробанк «подкручивает» показатели для снижения инфляции

Президент Владимир Путин заявил, что одной из причин снижения инфляции в России — подкрутка данных Центробанком.

«Центральный банк в ожидании 700 миллиардов (рублей поступлений в экономику РФ — прим. ред.) немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал он (цитата по «Ведомостям»), отметив, что эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами.

Ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7 до 4,0—4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.