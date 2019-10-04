Жители дома в Казани поспорили с управдомом из-за камер — видео

Почти 240 тысяч рублей из казны жилищно-строительного кооператива (ЖСК) дома 13 по улице Четаева в Казани ушли на камеры наблюдения, которые, по заявлению жителей дома, должны были быть поставлены бесплатно по программе «Безопасный город». Жители дома также заявили «Новостям Татарстана» телеканала ТНВ, что решение о такой трате средств принял председатель ЖСК единолично.

— По документам установили [камеры] в рамках программы «Безопасный город», а фактически за наш счет. Со счета кооператива единоличным решением перевел на счет одному из жильцов! — заявила журналистам местная жительница Лариса Габайдуллина.

Собрание собственников по этому вопросу проводилось только после соответствующего требования прокуратуры и то с нарушениями, добавляет женщина.

В свою очередь глава местного ЖСК «Спартак-39» Ильгиз Нургалиев заявляет, что большинство жителей дома выступают за камеры.

— Была проверка прокуратуры, МВД, проблем нет у нас, — добавляет он.

Но женщина направилась с жалобой в Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, где недавно проходил День открытых дверей.

