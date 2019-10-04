Налетчик в маске из фильма «Крик» и новогоднем колпаке ограбил магазин в Калининграде

Фото: скриншот видео УМВД по Калининградской области

Полиция Калининграда задержала по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Как показали записи с камер наблюдения, во время нападения тот был одет в маску маньяка из известного фильма ужасов «Крик» и новогодний колпак.

Как передает пресс-служба местного УМВД, налетчик угрожал продавщице ножом и потребовал отдать ему всю наличность из кассы. Он скрылся после того, как продавщица нажала тревожную кнопку.

Прибывшие на место сотрудники полиции уточнили у продавщицы приметы подозреваемого и передали их всем патрулям в городе. Спустя несколько часов полицейские заметили на улицах подходящего под описание молодого человека и задержали его.

При личном досмотре у ранее не судимого 23-летнего задержанного были изъяты маска и два ножа. Маска отличалась от каноничной маски из фильма «Крик» — она была красного цвета.

