В Башкирии на трассе перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии

На дороге между городом Белебей и селом Максютово в Башкирии съехал в кювет и перевернулся грузовик с грузом дизельного топлива. В результате аварии топливо разлилось по дороге.

Площадь разлива составила около 150 кв. м. Прибывшие сотрудники МЧС для предотвращения возгорания отключили аккумулятор автомобиля и создали пенную подушку.

Сейчас угроза возгорания отсутствует, констатирует пресс-служба МЧС Башкирии. Водитель не пострадал.

Напомним, этим летом в соседнем Татарстане на дороге произошла поломка у грузовика, перевозившего опасное вещество тригонокс. Это вещество растеклось по трассе, движение на ней пришлось перекрыть.