В Башкирии на трассе перевернулся бензовоз, топливо разлилось по дороге
На дороге между городом Белебей и селом Максютово в Башкирии съехал в кювет и перевернулся грузовик с грузом дизельного топлива. В результате аварии топливо разлилось по дороге.
Площадь разлива составила около 150 кв. м. Прибывшие сотрудники МЧС для предотвращения возгорания отключили аккумулятор автомобиля и создали пенную подушку.
Сейчас угроза возгорания отсутствует, констатирует пресс-служба МЧС Башкирии. Водитель не пострадал.
Напомним, этим летом в соседнем Татарстане на дороге произошла поломка у грузовика, перевозившего опасное вещество тригонокс. Это вещество растеклось по трассе, движение на ней пришлось перекрыть.Происшествия Башкортостан
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