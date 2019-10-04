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Суд арестовал начальника управления прокуратуры Башкирии, обвиняемого в слежке за женой знакомого

15:33, 04.10.2019
Суд арестовал начальника управления прокуратуры Башкирии, обвиняемого в слежке за женой знакомого
Фото: realnoevremya.ru

Суд арестовал начальника управления прокуратуры Башкирии, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Напомним, в сентябре ФСБ и СК уличили прокурора в слежке за женой знакомого.

По версии следствия, в марте 2017 года к подозреваемому обратился знакомый с просьбой прослушать телефон его бывшей жены. Он поручил это замначальника одного из подразделений МВД республики. Получив записи, прокурор передал их своему знакомому.

Происшествия Башкортостан
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