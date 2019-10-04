Алина Загитова: «На необитаемый остров взяла бы коньки и своих тренеров»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какие 5 вещей забрала бы с собой на необитаемый остров.

— Телефон и родителей. Коньки и своих тренеров. Ну и неважно, что там не будет льда.

— Это четыре.

— И лед, — заявила Загитова.

Напомним, что завтра Алина Загитова примет участие в первом для себя официальном соревновании в сезоне, на турнире Japan Open.