Алина Загитова: «На необитаемый остров взяла бы коньки и своих тренеров»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какие 5 вещей забрала бы с собой на необитаемый остров.
— Телефон и родителей. Коньки и своих тренеров. Ну и неважно, что там не будет льда.
— Это четыре.
— И лед, — заявила Загитова.
Напомним, что завтра Алина Загитова примет участие в первом для себя официальном соревновании в сезоне, на турнире Japan Open.СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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