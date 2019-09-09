Загитова не выступит на соревнованиях до октября
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди одиночниц Алина Загитова заявила, что ее следующим стартом будет турнир Japan Open в октябре.
«Мой предстоящий турнир — Japan Open», — сказала Загитова журналистам после контрольных прокатов сборной России.
Отметим, что турнир Japan Open пройдет 5 октября в Японии.
Ранее Загитова показала чистое выступление на контрольных прокатах сборной России.СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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