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Загитова не выступит на соревнованиях до октября

11:34, 09.09.2019
Загитова не выступит на соревнованиях до октября
Фото: vk.com/tutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди одиночниц Алина Загитова заявила, что ее следующим стартом будет турнир Japan Open в октябре.

«Мой предстоящий турнир — Japan Open», — сказала Загитова журналистам после контрольных прокатов сборной России.

Отметим, что турнир Japan Open пройдет 5 октября в Японии.

Ранее Загитова показала чистое выступление на контрольных прокатах сборной России.

СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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