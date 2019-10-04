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Происшествия

За неделю пятерым пассажирам казанских автобусов стало плохо

15:22, 04.10.2019
За неделю пятерым пассажирам казанских автобусов стало плохо
Фото: realnoevremya.ru

За неделю кондукторы и водители автобусов Казани помогли пятерым пассажирам, которым стало плохо. Инциденты произошли в автобусах №68, 1, 46, 36, 5.

Так, 2 октября в автобусе №46 при подъезде к остановке «р-д Восстания» стало плохо мужчине. Предварительный диагноз — приступ эпилепсии. Экипаж автобуса вызвал скорую помощь, обеспечил приток воздуха в салон, открыл двери и люки. Пассажир был передан врачам, говорится в сообщении Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Накануне у 73-летнего пассажира автобуса №5 около остановки «Глушко» закатились глаза. На лицо были все признаки предынсультного состояния. Водитель остановил автобус, вызвал скорую.

Ранее стало известно, что 597 из 787 казанских автобусов (76%) прошли проверку и полностью готовы к перевозкам пассажиров в холодное время года.

Происшествия Татарстан
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