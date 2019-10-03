76% казанских автобусов прошли подготовку к работе в осенне-зимний период

597 из 787 казанских автобусов (76%) прошли проверку и полностью готовы к перевозкам пассажиров в холодное время года, сообщили в ходе пресс-тура на МУП ПАТП №4.

На автотранспортных предприятиях проверяют отопительные системы автобусов и при необходимости закупают дополнительные устройства для обогрева салонов.

Также проводится работа с персоналом, рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.

«К вождению общественного транспорта зимой есть определенные требования, поэтому с водителями и кондукторами проходит инструктаж о том, как нужно вести себя на дороге в условиях гололедицы», — добавил он.



В этом году на 170 автобусах предприятия установили дополнительные устройства обогрева, что позволит поддерживать в салоне нормальный температурный режим, который зимой составляет примерно 12—14 градусов тепла. Также в ходе подготовки к зиме на 37 автобусах, работающих на газомоторном топливе, предприятия заменили штатные алюминиевые радиаторы на медно-латунные, что позволит повысить плюсовую температуру в салоне.

Ранее в казанских автобусах нашли неисправности, при которых нельзя ездить.