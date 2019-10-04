Эксперты: в этом году от слежки пострадали 10 тыс. россиян

По итогам января — августа 2019 года число пользователей, за которыми следят через сталкерское программное обеспечение (ПО), составило почти 10 тыс. За год этот показатель вырос более чем в два раза (в январе — августе 2018 года — 4,5 тыс.).

В целом за указанный период более 37 тыс. пользователей по всему миру столкнулись с программами для слежки, которые позиционируются как легальные и доступные для покупки в Интернете, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского». Этот показатель увеличился на 35%.

Ранее сообщалось, что в России появится специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации. Она называется Skytracking Transport Security. Ее начнут разрабатывать в 2020 году, а внедрить ее хотят в 2022 году.