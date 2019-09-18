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В России появится система слежения за поведением водителей

05:40, 18.09.2019 1
В России появится система слежения за поведением водителей
Фото: pxhere.com

В России появится специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации. Она называется Skytracking Transport Security. Ее начнут разрабатывать в 2020 году, а внедрить ее хотят в 2022 году.

Система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения, в том числе курение за рулем и разговор по телефону, а с помощью датчиков — превышение скорости, уход с маршрута, техническое состояние автомобиля. Данные будут анализироваться при помощи искусственного интеллекта и затем сравниваться с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов. При необходимости система будет предупреждать водителя о вероятности возникновения аварии.

Предполагается, что система позволит снизить аварийность до 50%, пишет «РИА Новости» со ссылкой на информбюро Национальной технологической инициативы. Систему разработает компания «Скайтрэк», входящая в НТИ.

Математики из Санкт-Петербурга создали приложение для смартфонов, которое следит за состоянием водителя во время поездки. Оно может отслеживать и анализировать состояние водителя, наблюдая за ним при помощи камер, микрофонов и других датчиков, встроенных в смартфон.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    А потом результаты этой системы будут передавать страховым компаниям. В начале обезличено, для оптимизации цен на рынке страхования. А потом и в ГИБДД, это-же сократит смертность.... А потом уже и до цифрового ДНК и социального цифрового рейтинга дойдет...

    Проходили уже, эти благие намерения, когда начинали блокировать сайты. Теперь уже до чистки выдачи Гугла дошло...
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