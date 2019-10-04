«Райффайзенбанк» рассказал о судьбе отделений в Казани

«Райффайзенбанк» закроет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, в том числе в Казани и Уфе.

Банк продолжит обслуживать все сегменты клиентов, включая физических лиц, малый, микробизнес и корпоративный бизнес, в других офисах банка в этих городах, сообщили в кредитной организации.

Еще в пяти городах — Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи — обслуживание будет продолжено полностью в новом цифровом формате. Выбор городов для перехода на цифровой формат обслуживания обусловлен данными по востребованности отделений.

Ранее сообщалось, что «Райффайзенбанк» в этом году закроет 44 из 174 отделений. Будут закрыты 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах, где у «Райффайзенбанка» по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.

Все сэкономленные на физической сети деньги банк вложит в развитие IT и существующих 130 отделений в 44 городах.