В Татарстане ожидается до +20 градусов тепла без осадков

В пятницу, 4 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в республике не прогнозируется.

Ветер южный, умеренный, днем местами сильный порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура днем от +15°С до +20°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до 19°С.



Напомним, накануне профессор КФУ рассказал о температурной аномалии, установившейся в Казани.

