Штрафы за нарушения правил благоустройства Казани составили почти 100 млн рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года против казанцев составили 60,7 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 234,8 рубля.

Больше всего постановлений контролирующие органы вынесли по ст.3.16 КоАП РТ «Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке» — 34,2 тыс. на сумму 83 млн рублей.

За нарушение муниципальных правил благоустройства (ст.3.6 КоАП РТ) было вынесено 3,8 тыс. постановлений и наложено штрафов на сумму 97 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также чаще всего штрафы взимают за нарушение порядка организации уличной торговли — 4,3 тыс. постановлений на сумму 9,2 млн рублей.