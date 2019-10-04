В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

В аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку из-за смерти двухмесячного ребенка.

На борту летела грудная девочка, у нее было врожденное заболевание. Младенца намеревались направить на лечение в Москву, его сопровождал врач- реаниматолог. Во время полета девочке стало плохо, ей пытался помочь сам врач.

После приземления ребенка доставили в больницу Волгограда в состоянии клинической смерти. Спасти девочку не удалось, пишет ТАСС.

В следственном управлении СК РФ начали проводить проверку по факту смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что 2 октября, из Антальи в Казань была проведена медицинская эвакуация месячного недоношенного ребенка.

