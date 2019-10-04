Недоношенную девочку эвакуировали из Турции в Казань

Фото: Facebook / Генеральное консульство России в Анталье

Позавчера, 2 октября, из Антальи в Казань проведена медицинская эвакуация одномесячного недоношенного ребенка.

Эвакуацию проводила команда специалистов ВЦМК «Защита» при активном содействии Генерального консульства РФ в Анталье.

Эвакуация совершена на одном из регулярных пассажирских рейсов из Антальи с транзитной пересадкой в Москве, сообщает Генконсульство России в Анталье в своем Facebook.

«Девочка родилась в Турецкой Республике преждевременно и получала квалифицированную медицинскую помощь в одном из госпиталей Антальи. После стабилизации состояния ребенка и признания его транспортабельным стало возможным перевезти маленькую пациентку для дальнейшего выхаживания в Казань, где проживают ее родители», — говорится в сообщении консульства.

В ходе транспортировки в отношении ребенка осуществлялись мероприятия по лечебно-охранительному режиму: поддерживалась комфортная температура размещения с учетом возраста и периода выхаживания, проводился мониторинг витальных функций, применялись кислородотерапия и инфузионная интенсивная терапия, поддерживался принятый в госпитале режим кормления.

В аэропорту прилета Казани ребенок был передан специализированной неонатальной бригаде в стабильном состоянии для дальнейшей госпитализации.

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